Минобороны РФ обещает наградить матроса, который сорвал атаку беспилотников на корабли в Севастополе

Матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде за то, что сорвал атаку беспилотников на корабли Черноморского флота. Об этом 30 октября сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный», будучи вахтенным сигнальщиком на посту противовоздушного наблюдения, первым ночью 29 октября заметил дрон, приближающийся к Севастопольской бухте.
Он сразу же доложил об этом вахтенному офицеру, что позволило сбить БПЛА корабельным огнем и сорвать атаку.
Ранее в Минобороны заявили, что подняли на поверхность обломки морских беспилотников, атаковавших российские корабли.