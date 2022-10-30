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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ обещает наградить матроса, который сорвал атаку беспилотников на корабли в Севастополе

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    38 комментариев

    Матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде за то, что сорвал атаку беспилотников на корабли Черноморского флота. Об этом 30 октября сообщает Минобороны РФ.

    Матрос Артем Жильцов
    Матрос Артем ЖильцовФото: Минобороны РФ
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    Как рассказали в ведомстве, радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный», будучи вахтенным сигнальщиком на посту противовоздушного наблюдения, первым ночью 29 октября заметил дрон, приближающийся к Севастопольской бухте.

    Он сразу же доложил об этом вахтенному офицеру, что позволило сбить БПЛА корабельным огнем и сорвать атаку.

    Ранее в Минобороны заявили, что подняли на поверхность обломки морских беспилотников, атаковавших российские корабли.

    Матрос Артем Жильцов
    Матрос Артем ЖильцовФото: Минобороны РФ

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    Комментарии 38

    MaxMara30 Окт 2022 в 20:54
    Да понятно. Сначала выстрелил, потом достал пистолет
    +0−0
    Flaneur30 Окт 2022 в 20:22
    Молодец,что сказать.
    +0−4
    paniker30 Окт 2022 в 20:20
    С каждой новой новостью этой страны или выступления одного из 'шайки' , я думаю как бы отсюда свалить ,причём навсегда!
    +11−1
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