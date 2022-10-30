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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны РФ заявили, что подняли обломки дронов, атаковавших российские корабли

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    4 комментария

    Военные подняли на поверхность обломки украинских беспилотников, которые накануне атаковали российские корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом 30 октября заявили в Минобороны РФ.

    По данным ведомства, БПЛА запустили с побережья в районе Одессы, это показали данные навигационных модулей. Аппараты двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут и взяли курс на Севастополь.

    При этом координаты движения одного из дронов говорят о том, что его запустили в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море. Специалисты считают, что это может говорить «о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов».

    Украина накануне провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования в Севастополе. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота. Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

    После этого в Минобороны заявили, что Россия приостанавливает свое участие в «зерновой сделке».

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    Комментарии 4

    VKuser17419822130 Окт 2022 в 17:06
    Судя по внешнему виду и размерам можно легко оценить мореходность плавающего дрона....Его явно запускали на расстоянии не более 5-10 км от Севастополя.....
    +0−0
    Васисуалий Лошков30 Окт 2022 в 17:01
    хороший дилер у МО,и товар качественный
    +1−1
    Slava_Rossii230 Окт 2022 в 17:00
    Ещё в феврале официальные СМИ трубили, что небо Украины под российским контролем, и что летать там уже почти не чему. А тут на тебе! Что же случилось?
    +0−0
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