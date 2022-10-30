В Минобороны РФ заявили, что подняли обломки дронов, атаковавших российские корабли

Военные подняли на поверхность обломки украинских беспилотников, которые накануне атаковали российские корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом 30 октября заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, БПЛА запустили с побережья в районе Одессы, это показали данные навигационных модулей. Аппараты двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут и взяли курс на Севастополь.
При этом координаты движения одного из дронов говорят о том, что его запустили в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море. Специалисты считают, что это может говорить «о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов».
Украина накануне провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования в Севастополе. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота. Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.
После этого в Минобороны заявили, что Россия приостанавливает свое участие в «зерновой сделке».