В Минобороны РФ заявили, что подняли обломки дронов, атаковавших российские корабли

Военные подняли на поверхность обломки украинских беспилотников, которые накануне атаковали российские корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом 30 октября заявили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, БПЛА запустили с побережья в районе Одессы, это показали данные навигационных модулей. Аппараты двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут и взяли курс на Севастополь.

