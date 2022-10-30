Предвестник морозов появился под Петербургом. Он такой маленький, что его трудно заметить сразу

Природа с каждым днем все больше намекает на приближение зимы. В Ленобласти уже кое-где идет снег, а у Финского залива заметили первую пуночку — арктического воробья.



Кандидат биологических наук Павел Глазков 30 октября рассказал, что встретил маленькую птичку на побережье в районе поселка Большая Ижора. Пуночки гнездятся за Полярным кругом, а сюда прилетают по дороге на зимовку — они греются в Центральной Азии, а иногда добираются даже до Северной Африки.

