Предвестник морозов появился под Петербургом. Он такой маленький, что его трудно заметить сразу

Природа с каждым днем все больше намекает на приближение зимы. В Ленобласти уже кое-где идет снег, а у Финского залива заметили первую пуночку — арктического воробья.
Кандидат биологических наук Павел Глазков 30 октября рассказал, что встретил маленькую птичку на побережье в районе поселка Большая Ижора. Пуночки гнездятся за Полярным кругом, а сюда прилетают по дороге на зимовку — они греются в Центральной Азии, а иногда добираются даже до Северной Африки.
Пуночки остаются на севере достаточно долго и отправляются в теплые края только с наступлением морозов. Двинуться в путь их заставляют только сильные холода. А если зима будет теплой, то они могут даже остаться на зиму в Ленобласти.