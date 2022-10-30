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    Предвестник морозов появился под Петербургом. Он такой маленький, что его трудно заметить сразу

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    1 комментарий

    Природа с каждым днем все больше намекает на приближение зимы. В Ленобласти уже кое-где идет снег, а у Финского залива заметили первую пуночку — арктического воробья.

    Кандидат биологических наук Павел Глазков 30 октября рассказал, что встретил маленькую птичку на побережье в районе поселка Большая Ижора. Пуночки гнездятся за Полярным кругом, а сюда прилетают по дороге на зимовку — они греются в Центральной Азии, а иногда добираются даже до Северной Африки.

    Пуночки остаются на севере достаточно долго и отправляются в теплые края только с наступлением морозов. Двинуться в путь их заставляют только сильные холода. А если зима будет теплой, то они могут даже остаться на зиму в Ленобласти.

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    Комментарии 1

    ost-2130 Окт 2022 в 20:21
    А комне вчера белка приходила.
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