    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 0

    6 м/с, с-з

    752мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.53eur61.13

    Зимнюю картину увидели в Тихвине. Там пошел первый снег

    2720
    обсудить

    Мокрым снегом накрыло города Тихвин и Пикалево в Ленобласти. Но вместо сугробов, снежков и новогоднего настроения жителей ждут лужи и гололед, пишет 30 октября 47news.

    Читатели издания из Тихвина рассказали, что у них весь день то дует сильный ветер, то идёт снег. Белые хлопья быстро тают, однако прохожие даже успевают написать пару слов на припорошенных лобовых стёклах автомобилей.

    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге тем временем не стихает ветер. Ночью бушевал шторм. Мокрый снег в Петербурге тоже может выпасть, считает синоптик Михаил Леус. Гидрометцентр существенных осадков не ожидает и прогнозирует +3…+5 градусов.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close