Зимнюю картину увидели в Тихвине. Там пошел первый снег

Мокрым снегом накрыло города Тихвин и Пикалево в Ленобласти. Но вместо сугробов, снежков и новогоднего настроения жителей ждут лужи и гололед, пишет 30 октября 47news.
Читатели издания из Тихвина рассказали, что у них весь день то дует сильный ветер, то идёт снег. Белые хлопья быстро тают, однако прохожие даже успевают написать пару слов на припорошенных лобовых стёклах автомобилей.
В Петербурге тем временем не стихает ветер. Ночью бушевал шторм. Мокрый снег в Петербурге тоже может выпасть, считает синоптик Михаил Леус. Гидрометцентр существенных осадков не ожидает и прогнозирует +3…+5 градусов.