«Самое легкое — рубануть шашкой». Песков сказал, как собираются менять управление в России

В Кремле назвали «совершенно естественным процессом» увольнения и назначения чиновников. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления: кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать. Это не значит, что кто-то проваливается. Это естественный процесс. Вы знаете отношение президента: самое легкое — рубануть шашкой и уволить человека, а самое тяжелое — наладить коллективную работу», — сказал он в интервью каналу «Россия 1».
На этой неделе Путин провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В ходе него президент заявил о необходимости обновления всех административных процедур и всего, что называется «управление» в самом широком смысле слова. К этому подтолкнула необходимость оперативно решать вопросы, связанные с СВО и санкциями.