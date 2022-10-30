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    «Самое легкое — рубануть шашкой». Песков сказал, как собираются менять управление в России

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    5 комментариев

    В Кремле назвали «совершенно естественным процессом» увольнения и назначения чиновников. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления: кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать. Это не значит, что кто-то проваливается. Это естественный процесс. Вы знаете отношение президента: самое легкое — рубануть шашкой и уволить человека, а самое тяжелое — наладить коллективную работу», — сказал он в интервью каналу «Россия 1».

    На этой неделе Путин провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В ходе него президент заявил о необходимости обновления всех административных процедур и всего, что называется «управление» в самом широком смысле слова. К этому подтолкнула необходимость оперативно решать вопросы, связанные с СВО и санкциями.

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    Комментарии 5

    Владислав Терехин30 Окт 2022 в 17:13
    Начать с Пескова, а то постоянно пургу несёт.
    +0−0
    Zet30 Окт 2022 в 17:13
    То есть 22 предыдущих года эффективности в управлении не принесли? Но тот, кто сверху всем рулил, останется на своём месте...
    +2−0
    Семён Воля30 Окт 2022 в 17:08
    Зачем шашка? Табакерка или шарф....
    +3−0
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