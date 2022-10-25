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    Путин на координационном совете призвал к обновлению управления

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    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обновления административных процедур, нормативной базы, экономики, ряда отраслей производства. Об этом он сообщил 25 октября на первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

    Он напомнил, что еще в период борьбы с COVID-19 Россия столкнулась «с определенными сложностями» и смогла избавиться от части архаичных процедур. Однако сейчас стране необходимо решать «более быстрыми темпами» вопросы, связанные с обеспечением проведения спецоперации и борьбой с санкционным давлением.

    «И сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется «управление» — в самом широком смысле этого слова», — сказал он.

    По словам президента, это невозможно сделать без координации между всеми структурами, министерствами, ведомствами, силовым блоком, экономическим блоком и регионами страны. Именно с этой целью и был создан координационный совет.

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    Комментарии 7

    Guddd-Head25 Окт 2022 в 18:47
    «более быстрыми темпами»
    чтобы было более лучше?
    +0−0
    26618622025 Окт 2022 в 17:58
    Рыба гниет с головы@
    +4−0
    25267490125 Окт 2022 в 17:58
    "Надо сокращать чиновников, чтобы их стало ещё больше".
    +0−0
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