Путин на координационном совете призвал к обновлению управления

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обновления административных процедур, нормативной базы, экономики, ряда отраслей производства. Об этом он сообщил 25 октября на первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.



Он напомнил, что еще в период борьбы с COVID-19 Россия столкнулась «с определенными сложностями» и смогла избавиться от части архаичных процедур. Однако сейчас стране необходимо решать «более быстрыми темпами» вопросы, связанные с обеспечением проведения спецоперации и борьбой с санкционным давлением.