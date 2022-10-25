Путин на координационном совете призвал к обновлению управления

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обновления административных процедур, нормативной базы, экономики, ряда отраслей производства. Об этом он сообщил 25 октября на первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
Он напомнил, что еще в период борьбы с COVID-19 Россия столкнулась «с определенными сложностями» и смогла избавиться от части архаичных процедур. Однако сейчас стране необходимо решать «более быстрыми темпами» вопросы, связанные с обеспечением проведения спецоперации и борьбой с санкционным давлением.
«И сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется «управление» — в самом широком смысле этого слова», — сказал он.
По словам президента, это невозможно сделать без координации между всеми структурами, министерствами, ведомствами, силовым блоком, экономическим блоком и регионами страны. Именно с этой целью и был создан координационный совет.