Деревья-шлагбаумы, сорванная крыша и пострадавший туалет. Набедокуривший ветер задержится в Петербурге

Ветер штормовыми порывами проверил на прочность городскую среду и проверит ещё. Сады и парки по-прежнему закрыты, в начале рабочей недели петербуржцам снова сулят непогоду.



Как сообщили в городском ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков, 31 октября в прогнозах ухудшение погоды и ветер до 17 м/с. В прибрежных районах задувать будет сильнее.



Сады и парки для посетителей закрыли ещё накануне. Государственный музей-заповедник «Петергоф» предупредил, что желающих насладиться прогулкой в воскресенье не ждёт.

