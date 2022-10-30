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    Деревья-шлагбаумы, сорванная крыша и пострадавший туалет. Набедокуривший ветер задержится в Петербурге

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    Ветер штормовыми порывами проверил на прочность городскую среду и проверит ещё. Сады и парки по-прежнему закрыты, в начале рабочей недели петербуржцам снова сулят непогоду.

    Как сообщили в городском ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков, 31 октября в прогнозах ухудшение погоды и ветер до 17 м/с. В прибрежных районах задувать будет сильнее.

    Сады и парки для посетителей закрыли ещё накануне. Государственный музей-заповедник «Петергоф» предупредил, что желающих насладиться прогулкой в воскресенье не ждёт.

    В комитет по благоустройству рассказали, что ночью на город налетел обещанный шторм, но заявками об упавших деревьях дежурную службу не завалило.

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    Зафиксировали всего два обращения с Васильевского острова, где дерево упало на проезжую часть на Весельной, 6, и повредило машины, и из колпинского сквера Коммуны. Там перед непогодой не выстояли сразу два дерева. Одно упало на здание туалета и проломило крышу, другое повисло на проводах.

    «Принадлежность деревьев выясняется. В настоящее время ведутся работы по их вывозу», – рассказали в пресс-службе.

    На 2-м Муринском проспекте и на Железноводской улице сдуло забор, на Заречной улице в Парголово – дорожный знак. На Пулковском шоссе у дома 9/1 по дороге разбросало водоналивные ограждения. В Пушкине на Ленинградской улице досталось остановке: с павильона сорвало крышу.

    «По предварительным данным, большого ущерба непогода не принесла», – резюмируют в комитете.

    Заявки об упавших деревьях продолжают поступать. Их считают в том числе в соцсетях, показывая последствия ночного шторма.

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