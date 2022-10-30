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    Мобилизация

    «Все рассказали, всему научили». Мобилизованных отправили из Ленобласти в места боевого слаживания

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    13 комментариев

    Министерство обороны РФ

    В Ленобласти состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания. В воинские части их повезли поездом. Минобороны 30 октября показало видео строевого смотра, где командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.

    «На практических занятиях военнослужащие занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке», — заявили в ведомстве.

    Один из мобилизованных на видео сказал, что подготовка прошла успешно, «все рассказали, всему научили, по экипировке все получили». Второй подтвердил, что все снабжение получили, и добавил, что в части в Ленобласти они находятся уже месяц.

    Ранее в пятницу глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о выполнении задания по мобилизации 300 тысяч человек. По его словам, проблемы со снабжением военнослужащих решены.

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    Комментарии 13

    ProstoZloy30 Окт 2022 в 16:42
    Надо бы с каждым подразделением отправлять на фронт в качестве замполита хотя бы по одному депутату.
    +3−0
    Pupin30 Окт 2022 в 16:19
    Удачи им. Кто-то уже не вернётся обратно. Жаль, что всё это происходит сейчас.
    +2−0
    tochilshik30 Окт 2022 в 16:07
    «Все рассказали, всему научили».оголтелый оптимизм скоро поубавится.
    +3−0
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