«Все рассказали, всему научили». Мобилизованных отправили из Ленобласти в места боевого слаживания

Министерство обороны РФ
В Ленобласти состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания. В воинские части их повезли поездом. Минобороны 30 октября показало видео строевого смотра, где командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.
«На практических занятиях военнослужащие занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке», — заявили в ведомстве.
Один из мобилизованных на видео сказал, что подготовка прошла успешно, «все рассказали, всему научили, по экипировке все получили». Второй подтвердил, что все снабжение получили, и добавил, что в части в Ленобласти они находятся уже месяц.
Ранее в пятницу глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о выполнении задания по мобилизации 300 тысяч человек. По его словам, проблемы со снабжением военнослужащих решены.