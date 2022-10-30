«Все рассказали, всему научили». Мобилизованных отправили из Ленобласти в места боевого слаживания

В Ленобласти состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания. В воинские части их повезли поездом. Минобороны 30 октября показало видео строевого смотра, где командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.

«На практических занятиях военнослужащие занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке», — заявили в ведомстве.

