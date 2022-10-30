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    COVID-19

    В Петербурге исчезают «красные зоны»

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    1 комментарий

    Власти Петербурга сократили число коронавирусных коек. Впервые за долгое время их меньше двух тысяч, следует из справки Смольного.

    Как говорится в эпидемиологическом отчете от 30 октября, в городе осталось 1 933 ковидных места. Еще 24 октября, неделю назад, их было 2 108. При этом заняты лишь 1 486. В реанимации находятся 147 пациентов, на ИВЛ — 39. На амбулаторном лечении 4 981 человек.

    По данным федерального оперштаба, в России больше чем вдвое снизилось число суточных госпитализаций с коронавирусом.

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    Комментарии 1

    Evil_Dogooder30 Окт 2022 в 13:53
    И хорошо. Ведь как известно,

    "Розы гибнут на газонах,
    А пацаны на красных зонах".
    +4−0
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