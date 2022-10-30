В Петербурге исчезают «красные зоны»

Власти Петербурга сократили число коронавирусных коек. Впервые за долгое время их меньше двух тысяч, следует из справки Смольного.



Как говорится в эпидемиологическом отчете от 30 октября, в городе осталось 1 933 ковидных места. Еще 24 октября, неделю назад, их было 2 108. При этом заняты лишь 1 486. В реанимации находятся 147 пациентов, на ИВЛ — 39. На амбулаторном лечении 4 981 человек.



По данным федерального оперштаба, в России больше чем вдвое снизилось число суточных госпитализаций с коронавирусом.

