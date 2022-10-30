Коронавирус резко потерял в госпитализациях в России

В России больше чем вдвое снизилось число суточных госпитализаций с коронавирусом, отметили в федеральном оперштабе.



По состоянию на 30 октября в России за сутки госпитализировано 611 человек, на 54,1% меньше по сравнению с 29 октября. В том числе 74 человека — в Петербурге.



По стране выявлено 6 803 новых случая COVID-19, из них 469 — в городе на Неве. Подтверждено 75 летальных исходов, 17 — в Петербурге.



В Петербурге ранее суд зарегистрировал первое уголовное дело о выдаче ложных коронавирусных справок. Подробнее о нём — в материале «Фонтанки».

