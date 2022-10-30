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    COVID-19

    Коронавирус резко потерял в госпитализациях в России

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    2 комментария

    В России больше чем вдвое снизилось число суточных госпитализаций с коронавирусом, отметили в федеральном оперштабе.

    По состоянию на 30 октября в России за сутки госпитализировано 611 человек, на 54,1% меньше по сравнению с 29 октября. В том числе 74 человека — в Петербурге.

    По стране выявлено 6 803 новых случая COVID-19, из них 469 — в городе на Неве. Подтверждено 75 летальных исходов, 17 — в Петербурге.

    В Петербурге ранее суд зарегистрировал первое уголовное дело о выдаче ложных коронавирусных справок. Подробнее о нём — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    Maik530 Окт 2022 в 12:31
    Забудьте наконец про него.
    +0−0
    MidNightWoodpecker30 Окт 2022 в 12:26
    Попробую угадать: неужели опять выходные ?
    +1−0
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