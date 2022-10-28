В Петербурге — первое дело о сокрытии опасной информации. Речь о ложных «ковидных» справках

В Петербурге зарегистрировали первое уголовное дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Двух медсестер подозревают в выдаче ложных справок о вакцинации от коронавируса.



По версии следствия, в прошлом году Дарья Дроздова и Мария Шелестова «помогли» минимум четверым людям и получили от каждого по пять тысяч рублей. Они находятся под подпиской о невыезде, сообщает 28 октября объединенная пресс-служба городских судов.

