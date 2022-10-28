    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57

    В Петербурге — первое дело о сокрытии опасной информации. Речь о ложных «ковидных» справках

    1694
    обсудить

    В Петербурге зарегистрировали первое уголовное дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Двух медсестер подозревают в выдаче ложных справок о вакцинации от коронавируса.

    По версии следствия, в прошлом году Дарья Дроздова и Мария Шелестова «помогли» минимум четверым людям и получили от каждого по пять тысяч рублей. Они находятся под подпиской о невыезде, сообщает 28 октября объединенная пресс-служба городских судов.

    Материалы дела к производству пока не приняты. По статье 237 УК РФ им может грозить штраф до 300 000 рублей, принудительные работы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы до двух лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close