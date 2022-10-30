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    Недружественных России стран стало больше

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    13 комментариев

    Правительство РФ расширило перечень стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний. Об этом 30 октября сообщили в кабмине со ссылкой на распоряжение.

    В списке оказались ещё 11 Британских заморских территорий: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

    Таким образом, теперь все 14 заморских территорий Британии признаны недружественными.

    Ранее МИД России призвал не ездить в недружественные страны тех россиян, которые считают, что ими интересуются США. Заявление было сделано после задержания граждан РФ в Италии и Германии по запросу американского минюста.

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    Комментарии 13

    Sonata30 Окт 2022 в 13:07
    Да, дружественных стран стало меньше. Как там Науру, держится ещё?
    +0−0
    Pilat30 Окт 2022 в 13:05
    Добрая весть :-)
    +1−0
    своих не бросаем30 Окт 2022 в 13:04
    один из этих островов с численностью 47 человек , сильно.
    +0−0
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