Недружественных России стран стало больше

Правительство РФ расширило перечень стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний. Об этом 30 октября сообщили в кабмине со ссылкой на распоряжение.
В списке оказались ещё 11 Британских заморских территорий: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Таким образом, теперь все 14 заморских территорий Британии признаны недружественными.
Ранее МИД России призвал не ездить в недружественные страны тех россиян, которые считают, что ими интересуются США. Заявление было сделано после задержания граждан РФ в Италии и Германии по запросу американского минюста.