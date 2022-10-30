Недружественных России стран стало больше

Правительство РФ расширило перечень стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний. Об этом 30 октября сообщили в кабмине со ссылкой на распоряжение.



В списке оказались ещё 11 Британских заморских территорий: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

