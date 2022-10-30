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    Экономика и санкции

    СМИ: Петру Авену разморозят в Великобритании 1 млн фунтов. Он переживал без уборщицы и водителя

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    5 комментариев

    Британские власти решили разморозить 1 млн фунтов российскому бизнесмену Петру Авену. После попадания в санкционный список он жаловался, что больше не может вести привычный образ жизни.

    Как пишет РБК 30 октября со ссылкой на британские СМИ, Авен не получит всю сумму единомоментно, а только 388 тысяч на неотложные нужны, и будет получать по 60 тысяч фунтов ежемесячно «на особые нужды».

    После введения персональных санкций живущий в Великобритании Авен говорил, что не понимает, как выжить с семьей. И гадал, позволят ли ему нанять уборщицу или водителя, «я даже не вожу автомобиль». В июле СМИ писали, что суд в Лондоне разрешил Авену тратить деньги с банковских счетов на «основные нужды», таким образом смягчив санкционный режим.

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    Комментарии 5

    Майор Пронин30 Окт 2022 в 11:11
    Бедные мы, бедные...
    У нас и водитель бедный, и охранник бедный, и садовник бедный, и даже кухарка бедная...
    +4−0
    AndrewBarsik30 Окт 2022 в 10:56
    Удивительно, что Петру Авену даже не приходит в голову мысль о возможности вернуться в Россию. По-видимому, лучше уж в Великобритании в клифту лагерном, без уборщицы и водителя , чем в России "у Фокса на пере".
    +10−1
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