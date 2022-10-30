СМИ: Петру Авену разморозят в Великобритании 1 млн фунтов. Он переживал без уборщицы и водителя

Британские власти решили разморозить 1 млн фунтов российскому бизнесмену Петру Авену. После попадания в санкционный список он жаловался, что больше не может вести привычный образ жизни.



Как пишет РБК 30 октября со ссылкой на британские СМИ, Авен не получит всю сумму единомоментно, а только 388 тысяч на неотложные нужны, и будет получать по 60 тысяч фунтов ежемесячно «на особые нужды».



После введения персональных санкций живущий в Великобритании Авен говорил, что не понимает, как выжить с семьей. И гадал, позволят ли ему нанять уборщицу или водителя, «я даже не вожу автомобиль». В июле СМИ писали, что суд в Лондоне разрешил Авену тратить деньги с банковских счетов на «основные нужды», таким образом смягчив санкционный режим.

