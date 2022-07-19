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    Экономика и санкции

    Bloomberg: Суд в Лондоне разрешил Авену тратить деньги с банковских счетов на «основные нужды»

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    Суд в Лондоне смягчил ограничения в отношении российского бизнесмена Петра Авена по использованию банковских счетов. Он сможет тратить деньги на содержание недвижимости и «основные нужды», пишет 19 июля Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

    Агентство оценивает ежемесячные расходы Петра Авена в 140 тысяч фунтов стерлингов, большая часть уходит на оплату охраны и содержание коллекции произведений искусства. С 15 марта все расходы миллиардера оплачивает его жена, отмечает издание.

    В мае стало известно, что в Великобритании возбудили уголовное дело в отношении Петра Авена по статье о нарушении санкций. Из-за наложенных на него ограничений он мог тратить не более 2,5 тысячи евро в месяц, однако власти сочли, что бизнесмен якобы тратит значительно больше и «живет не по средствам». По данным Bloomberg, во время обысков в доме предпринимателя обнаружили более 3 млн фунтов стерлингов и коллекцию искусства общей стоимостью в 300 млн фунтов стерлингов.

    В середине марта, после введения санкций, Авен заявил, что теперь не знает, «как выживать» без уборщицы и водителя. Проживающий в Великобритании предприниматель оказался под ограничениями в конце февраля, после начала российской спецоперации на Украине.

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