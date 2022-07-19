Bloomberg: Суд в Лондоне разрешил Авену тратить деньги с банковских счетов на «основные нужды»

Суд в Лондоне смягчил ограничения в отношении российского бизнесмена Петра Авена по использованию банковских счетов. Он сможет тратить деньги на содержание недвижимости и «основные нужды», пишет 19 июля Bloomberg со ссылкой на постановление суда.



Агентство оценивает ежемесячные расходы Петра Авена в 140 тысяч фунтов стерлингов, большая часть уходит на оплату охраны и содержание коллекции произведений искусства. С 15 марта все расходы миллиардера оплачивает его жена, отмечает издание.

