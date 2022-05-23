«Живет не по средствам». СМИ сообщают об уголовном деле в отношении миллиардера Авена в Великобритании

В отношении российского бизнесмена Петра Авена, проживающего в Великобритании, возбудили уголовное дело. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению миллиардера.



Авена подозревают в нарушении санкций. Бизнесмен из-за наложенных ограничений не может тратить более 2,5 тысяч евро в месяц. Однако власти Великобритании считают, что он тратит значительно больше и «живет не по средствам».

