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    «Живет не по средствам». СМИ сообщают об уголовном деле в отношении миллиардера Авена в Великобритании

    4717
    7 комментариев

    В отношении российского бизнесмена Петра Авена, проживающего в Великобритании, возбудили уголовное дело. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению миллиардера.

    Авена подозревают в нарушении санкций. Бизнесмен из-за наложенных ограничений не может тратить более 2,5 тысяч евро в месяц. Однако власти Великобритании считают, что он тратит значительно больше и «живет не по средствам».

    Уточняется, что официального подтверждения этой информации у агентства нет.

    ЕС ввел санкции в отношении владельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских чиновников и бизнесменов.

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    Комментарии (7)

    274488045
    Нужно обесценить это евро до копеек, чтобы у них не было желания применять абсурдные санкции. Как они вообще могут говорить сколько людям тратить в своих же фанатиках. Коммунизм пусть с себя начинают строить, либо все не получают больше, либо они в эту штуку не лезут. Рассовые неравенства нужно не допускать.
    265055770
    Странно. Разве он не на честно украденное в России живет?
    07A
    Так их. Долизались западу.
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