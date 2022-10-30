«Россети Ленэнерго»: В Шушарах восстановлено электроснабжение

Жителям Пушкинского района Петербурга не пришлось коротать ночь на 30 октября при свечах и с разряжающимися гаджетами. «Россети Ленэнерго» сообщают, что с 22:19 все потребители получают электроэнергию в полном объёме.



«Специалисты оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в Пушкинском районе после технологического нарушения на электросетевом оборудовании. Сразу после поступления сигнала об отключении на место направлены бригады компании», — уточнили в пресс-службе компании.