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    «Россети Ленэнерго»: В Шушарах восстановлено электроснабжение

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    1 комментарий

    Жителям Пушкинского района Петербурга не пришлось коротать ночь на 30 октября при свечах и с разряжающимися гаджетами. «Россети Ленэнерго» сообщают, что с 22:19 все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

    «Специалисты оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в Пушкинском районе после технологического нарушения на электросетевом оборудовании. Сразу после поступления сигнала об отключении на место направлены бригады компании», — уточнили в пресс-службе компании.

    На перебои с электричеством обитатели Шушар начали жаловаться ближе к десяти часам вечера 29 октября. В соцсетях рассказали, что видели вспышку, а потом дома погрузились во тьму. Причём так, что включившие фонарик завидовали соседям по парадным, у которых свет только «моргнул», но не погас.

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    Комментарии 1

    28006106930 Окт 2022 в 01:35
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше не в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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