«Россети Ленэнерго»: В Шушарах восстановлено электроснабжение

Жителям Пушкинского района Петербурга не пришлось коротать ночь на 30 октября при свечах и с разряжающимися гаджетами. «Россети Ленэнерго» сообщают, что с 22:19 все потребители получают электроэнергию в полном объёме.
«Специалисты оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в Пушкинском районе после технологического нарушения на электросетевом оборудовании. Сразу после поступления сигнала об отключении на место направлены бригады компании», — уточнили в пресс-службе компании.
На перебои с электричеством обитатели Шушар начали жаловаться ближе к десяти часам вечера 29 октября. В соцсетях рассказали, что видели вспышку, а потом дома погрузились во тьму. Причём так, что включившие фонарик завидовали соседям по парадным, у которых свет только «моргнул», но не погас.