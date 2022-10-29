    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    745мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.53eur61.13

    Вспышка и темнота. В Шушарах жалуются на перебои с электричеством

    6255
    3 комментария

    Жители Пушкинского района Петербурга сообщают о проблемах с электричеством. Свет в домах поздним вечером 29 октября пропадает избирательно.

    Как рассказала «Фонтанке» читательница, около десяти часов вечера в темноте оказалась высотка на Новгородском проспекте, 10. Перед этим некоторые увидели яркую вспышку. В соцсетях уточняют, что без электричества дом напротив, на Первомайской, 26. В другом доме на той же улице «только моргнуло».

    Фонарики на смартфонах включают на Вишерской и Валдайской. При этом, по словам жителей, «дома наполовину отключились».

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в «Россети Ленэнерго».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    Свободу Лёхе!29 Окт 2022 в 23:50
    Не знаю где они, эти.. Шушары, надеюсь, не под Киевом? )
    +1−1
    Ruisovden29 Окт 2022 в 23:44
    Стоит развивать систему защиты на нейросетях, чтобы не доводила до перегрузок. Энергетикой должны уже управлять компьютеры
    +0−0
    _42_.29 Окт 2022 в 22:28
    Winter Is Coming!
    В этом году еще мало озер и фонтанов.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close