Вспышка и темнота. В Шушарах жалуются на перебои с электричеством

Жители Пушкинского района Петербурга сообщают о проблемах с электричеством. Свет в домах поздним вечером 29 октября пропадает избирательно.
Как рассказала «Фонтанке» читательница, около десяти часов вечера в темноте оказалась высотка на Новгородском проспекте, 10. Перед этим некоторые увидели яркую вспышку. В соцсетях уточняют, что без электричества дом напротив, на Первомайской, 26. В другом доме на той же улице «только моргнуло».
Фонарики на смартфонах включают на Вишерской и Валдайской. При этом, по словам жителей, «дома наполовину отключились».
«Фонтанка» обратилась за комментарием в «Россети Ленэнерго».