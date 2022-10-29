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    «ПетербургГаз» объяснил, из-за каких нарушений Татьяне Толстой перекрыли газ в квартире

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    9 комментариев

    В «ПетербургГазе» разъяснили, почему в петербургской квартире писательницы Татьяной Толстой отключили газ. Как рассказали 29 октября «Фонтанке» в пресс-службе компании, дело в нарушениях, которые могут быть потенциально опасны.

    «Там очень грубые нарушения: незаконная перепланировка, нет доступа к вентканалу», — уточнила пресс-секретарь.

    Как утверждает «ПетебургГаз», перекрыть газ только в одной квартире было невозможно из-за особенностей строения дома. В компании сказали, что после исправления всех ошибок доступ к газу вернут в течение часа после звонка по номеру 104. Кроме того, газовики пообещали приехать 30 октября к Толстой повторно и объяснить, какие именно работы нужно провести.

    Как писала «Фонтанка» ранее, газ отключили в квартире у Татьяны Толстой и ещё в пяти квартирах по соседству. «За что страдают люди в моём доме? Пять квартир с детьми. Закон есть закон, да, но это антигуманное решение», — рассказала она. Писательница пожаловалась, что ей не дали времени на устранение ошибок.

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    Комментарии 9

    Джастис29 Окт 2022 в 23:51
    Господи, успела уже всем нажаловаться, устроила истерику в соцсети. Большинству людей такое и в голову бы не пришло. Устранили бы нарушения и никого без газа бы не оставили. Но такая уж у нас элита.
    +4−1
    Свободу Лёхе!29 Окт 2022 в 23:47
    Как непросто устроен мир.., сравнивая эту новость с предыдущей, похожей, поймал себя на мысли.. - забьёт ли Клаудиньо в следующем матче? )
    +0−0
    Slava_Rossii229 Окт 2022 в 23:43
    Банальная бюрократия. 10 лет газовщикам дела не было, а тут прям в миг отключили.
    Золотое правило - открывай дверь только своим.
    +2−0
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