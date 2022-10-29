«ПетербургГаз» объяснил, из-за каких нарушений Татьяне Толстой перекрыли газ в квартире

В «ПетербургГазе» разъяснили, почему в петербургской квартире писательницы Татьяной Толстой отключили газ. Как рассказали 29 октября «Фонтанке» в пресс-службе компании, дело в нарушениях, которые могут быть потенциально опасны.
«Там очень грубые нарушения: незаконная перепланировка, нет доступа к вентканалу», — уточнила пресс-секретарь.
Как утверждает «ПетебургГаз», перекрыть газ только в одной квартире было невозможно из-за особенностей строения дома. В компании сказали, что после исправления всех ошибок доступ к газу вернут в течение часа после звонка по номеру 104. Кроме того, газовики пообещали приехать 30 октября к Толстой повторно и объяснить, какие именно работы нужно провести.
Как писала «Фонтанка» ранее, газ отключили в квартире у Татьяны Толстой и ещё в пяти квартирах по соседству. «За что страдают люди в моём доме? Пять квартир с детьми. Закон есть закон, да, но это антигуманное решение», — рассказала она. Писательница пожаловалась, что ей не дали времени на устранение ошибок.