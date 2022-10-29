В положении «Северного потока-2». Татьяна Толстая пожаловалась на внезапное перекрытие газа в квартире

Писательница Татьяна Толстая рассказала, что газовая компания 28 октября отключила газ в её петербургской квартире, а заодно и в пяти квартирах по соседству. Как объяснила Толстая «Фонтанке», представители «Петербурггаза» не дали ей времени на устранение ошибок с кранами и перекрыли газ сразу же. «Допустим, у меня что-то не так, и надо это переделать. На это нужно, скажем, два дня. За что страдают люди в моём доме? Пять квартир с детьми. Закон есть закон, да, но это антигуманное решение», — рассказала писательница.

Как добавила Толстая, с момента установки колонки в 2003 году газовики не приходили ни с какими поверками и не оставляли предупреждений или уведомлений. Основная претензия «Петербурггаза», по словам писательницы, — отсутствие открытого доступа к кранам. На вопрос о том, как бы развивались события, если бы она не открыла дверь или не находилась бы дома, представители компании ответили, что не стали бы ничего отключать. Сейчас, по словам Толстой, она решить проблему не может: «Петербурггаз» ушел на выходные и на телефонные звонки не отвечает. При этом во время своего визита представители компании, как утверждает литератор, не уточнили, что и как именно нужно исправить.