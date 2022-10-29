В Подмосковье полыхает креветочный цех. Пожарные тушат 2 400 квадратных метров

Мощный пожар тушат на территории холодильно-складского комплекса в подмосковном Дмитрове вечером 29 октября.
Как сообщили в ГУ МЧС России, в здании хладокомбината горит цех по производству креветок. Сигнал о возгорании в промзоне поступил на пульт дежурного незадолго до половины шестого часа вечера.
Автор: Москва. Город новостей
На Внуковской, 66, где работают почти девяносто пожарных, находится складской комплекс «Бирюза». На сайте сказано, что компания предоставляет в аренду холодильные и морозильные камеры, берёт на хранение товары, занимается реализацией пищевой свежемороженой продукции.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дымило из-под кровли. ТАСС со ссылкой на ведомство пишет, что огонь охватил 2 400 квадратных метров.
Ранг пожара повышен до второго из пяти номеров сложности. На место направлена лаборатория для замера наличия вредных примесей в воздухе.
В Петербурге накануне ликвидировали пожар на складе в Металлострое. На тушение, проливку очагов и разбор завалов ушло три дня.