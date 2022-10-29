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    В Подмосковье полыхает креветочный цех. Пожарные тушат 2 400 квадратных метров

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    4 комментария

    Мощный пожар тушат на территории холодильно-складского комплекса в подмосковном Дмитрове вечером 29 октября.

    Как сообщили в ГУ МЧС России, в здании хладокомбината горит цех по производству креветок. Сигнал о возгорании в промзоне поступил на пульт дежурного незадолго до половины шестого часа вечера.

    Автор: Москва. Город новостей

    На Внуковской, 66, где работают почти девяносто пожарных, находится складской комплекс «Бирюза». На сайте сказано, что компания предоставляет в аренду холодильные и морозильные камеры, берёт на хранение товары, занимается реализацией пищевой свежемороженой продукции.

    На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дымило из-под кровли. ТАСС со ссылкой на ведомство пишет, что огонь охватил 2 400 квадратных метров.

    Ранг пожара повышен до второго из пяти номеров сложности. На место направлена лаборатория для замера наличия вредных примесей в воздухе.

    В Петербурге накануне ликвидировали пожар на складе в Металлострое. На тушение, проливку очагов и разбор завалов ушло три дня.

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    Комментарии 4

    26586993729 Окт 2022 в 21:19
    Креветки будут походу сильной прожарки
    +0−0
    28005537829 Окт 2022 в 21:11
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.ль.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    Dmitry Antonov29 Окт 2022 в 20:42
    Креветки станут для москвичей немного дороже.
    Ничего страшного, жители и гости столицы и не такое бедствие видали. И увидят в будущем.
    +2−0
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