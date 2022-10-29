«Радость стоит дорогого». Бузова рассказала подробности о своей поездке в ДНР

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о целях своей поездки в ДНР. Как написала Бузова 29 октября в своем Telegram-канале, в республике она была с гуманитарной миссией.
«Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви», — говорится в публикации певицы. Она добавила, что видела, как радовались встрече с ней дети, и «эта радость в их сердцах стоит дорогого».
На канале «Типичный Донецк» опубликовали видео, на котором Бузова говорит с молодоженами. «Если этим миром будет править любовь, то все у нас всех действительно будет хорошо», — обратилась она к паре и велела беречь любовь.
Накануне стало известно, что Ольга Бузова приехала в ДНР. Видео с ней появились в местных пабликах. Глава администрации Амвросиевского района Игорь Бызов уточнил, что Бузова привезла партию гумпомощи вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).