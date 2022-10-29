    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    746мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.53eur61.13

    «Радость стоит дорогого». Бузова рассказала подробности о своей поездке в ДНР

    3483
    4 комментария

    Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о целях своей поездки в ДНР. Как написала Бузова 29 октября в своем Telegram-канале, в республике она была с гуманитарной миссией.

    «Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви», — говорится в публикации певицы. Она добавила, что видела, как радовались встрече с ней дети, и «эта радость в их сердцах стоит дорогого».

    На канале «Типичный Донецк» опубликовали видео, на котором Бузова говорит с молодоженами. «Если этим миром будет править любовь, то все у нас всех действительно будет хорошо», — обратилась она к паре и велела беречь любовь.

    Накануне стало известно, что Ольга Бузова приехала в ДНР. Видео с ней появились в местных пабликах. Глава администрации Амвросиевского района Игорь Бызов уточнил, что Бузова привезла партию гумпомощи вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    28005537829 Окт 2022 в 21:10
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е ви.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−1
    своих не бросаем29 Окт 2022 в 20:48
    а чего бы ей медсестрой не поехать?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close