Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»

Военное ведомство Великобритании заявило о непричастности к подрывам газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Такое сообщение 29 октября появилось в соцсетях ведомства.
Также британское минобороны назвало «выдумкой» сделанное утром заявление Минобороны РФ.
«Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба», — говорится в сообщении минобороны Великобритании (цитата по ТАСС).
Накануне Министерство обороны РФ обвинило представителей ВМС Великобритании в планировании и реализации операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».