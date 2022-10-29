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    Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»

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    16 комментариев

    Военное ведомство Великобритании заявило о непричастности к подрывам газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Такое сообщение 29 октября появилось в соцсетях ведомства.

    Также британское минобороны назвало «выдумкой» сделанное утром заявление Минобороны РФ.

    «Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба», — говорится в сообщении минобороны Великобритании (цитата по ТАСС).

    Накануне Министерство обороны РФ обвинило представителей ВМС Великобритании в планировании и реализации операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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    Комментарии 16

    VVM196229 Окт 2022 в 18:17
    ищите кому это выгодно.
    В данной сложившейся ситуации
    недружественным странам от этой трубы ни тепло, ни холодно. Лежит груда металла на дне море , ну и пусть лежит.
    А вот владельцу трубы????
    +1−0
    VKuser17419822129 Окт 2022 в 17:24
    Вообще-то у правильных пацанов не принято пургу гонять: обвинил - докажи...Или - накажи не обвиняя! .Или молчи в тряпочку.....А так тявкать из под забора только шавке уличной пристало......
    +3−2
    kоt-obormot29 Окт 2022 в 17:20
    "Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд."©
    +0−1
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