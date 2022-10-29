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    Боевые действия на Украине

    «По формуле 50 на 50». Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной, который уже идёт

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    Москва и Киев в субботу проводят обмен пленными, в их числе семь военных из ДНР и двое из ЛНР. Об этом 29 октября сообщил Денис Пушилин.

    По словам врио главы Донецкой народной республики, обмен идёт по формуле «50 на 50». Среди пятидесяти человек, которых ждут в России, двое военнослужащих из ЛНР и семеро из ДНР.

    «Украине отдаём в основном вээсушников, — пишет Пушилин в своём Telegram-канале. — Ждём ребят дома».

    17 октября из украинского плена вернули 110 человек, большинство из них — российские моряки с гражданских судов. Киеву передали 109 военнослужащих-женщин.

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