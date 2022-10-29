Пулково переходит на зимнее расписание. Рассказываем, куда можно улететь

Аэропорт Пулково переходит на зимний режим работы с 30 октября. В новом сезоне запланированы регулярные рейсы по 64 российским направлениям, международная программа более чем вдвое скромнее.



Из зарубежных новинок зимнего расписания будут доступны египетский Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines, прямые рейсы в Астану SCAT Airlines и в крупнейший город Коломбо на Шри-Ланке, куда начнут летать впервые за два года.