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    Пулково переходит на зимнее расписание. Рассказываем, куда можно улететь

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    2 комментария

    Аэропорт Пулково переходит на зимний режим работы с 30 октября. В новом сезоне запланированы регулярные рейсы по 64 российским направлениям, международная программа более чем вдвое скромнее.

    Из зарубежных новинок зимнего расписания будут доступны египетский Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines, прямые рейсы в Астану SCAT Airlines и в крупнейший город Коломбо на Шри-Ланке, куда начнут летать впервые за два года.

    По данным туроператоров, остров вошёл в пятёрку самых популярных направлений. Для россиян срок действия виз на Шри-Ланку продлён.

    В новом сезоне увеличили частоту рейсов в Стамбул, Анталью, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд и Хургаду. Всего зарубежных городов, куда можно улететь прямым рейсом, 25. Российское направление разнообразнее: для вылетающих из Пулково будут доступны 64 маршрута.

    «Новыми перевозчиками на рейсах из Санкт-Петербурга станут: авиакомпания «Ижавиа», которая запустит рейсы в Калининград, и «Аэрофлот» на направлении Минеральные Воды. Планируются полеты в Казань и Новокузнецк по туристической программе чартерных рейсов», — сообщают в пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

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    Комментарии 2

    aborigenSPB29 Окт 2022 в 16:56
    О том, куда и можно ли, надо спрашивать военкома своего района!
    А Пулково здесь не при чём 🤣
    +1−0
    26608563029 Окт 2022 в 15:54
    Скучно
    +0−0
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