Пулково переходит на зимнее расписание. Рассказываем, куда можно улететь

Аэропорт Пулково переходит на зимний режим работы с 30 октября. В новом сезоне запланированы регулярные рейсы по 64 российским направлениям, международная программа более чем вдвое скромнее.
Из зарубежных новинок зимнего расписания будут доступны египетский Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines, прямые рейсы в Астану SCAT Airlines и в крупнейший город Коломбо на Шри-Ланке, куда начнут летать впервые за два года.
По данным туроператоров, остров вошёл в пятёрку самых популярных направлений. Для россиян срок действия виз на Шри-Ланку продлён.
В новом сезоне увеличили частоту рейсов в Стамбул, Анталью, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд и Хургаду. Всего зарубежных городов, куда можно улететь прямым рейсом, 25. Российское направление разнообразнее: для вылетающих из Пулково будут доступны 64 маршрута.
«Новыми перевозчиками на рейсах из Санкт-Петербурга станут: авиакомпания «Ижавиа», которая запустит рейсы в Калининград, и «Аэрофлот» на направлении Минеральные Воды. Планируются полеты в Казань и Новокузнецк по туристической программе чартерных рейсов», — сообщают в пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».