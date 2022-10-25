Не месяц, а полгода. Шри-Ланка продлила срок действия виз для россиян

Шри-Ланка продлила срок действия визы для граждан России. Теперь она будет действовать не месяц, а полгода. Этот режим продлится до 25 июня 2023 года. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо министерства туризма острова.



«Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19», — говорится в документе.

