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    Не месяц, а полгода. Шри-Ланка продлила срок действия виз для россиян

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    Шри-Ланка продлила срок действия визы для граждан России. Теперь она будет действовать не месяц, а полгода. Этот режим продлится до 25 июня 2023 года. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо министерства туризма острова.

    «Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19», — говорится в документе.

    Туроператоры отмечают, что спрос на Шри-Ланку среди туристов сейчас рекордный, остров вошёл в пятёрку самых популярных направлений. Оформить визу можно заранее за рубли, без карты иностранного банка. Также можно получить её по прилёте в страну.

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    Комментарии 1

    26586993725 Окт 2022 в 15:46
    "спрос на Шри-Ланку среди туристов сейчас рекордный, остров вошёл в пятёрку самых популярных направлений"
    Среди каких туристов остров так популярен? Туда один только билет стоит, как отдых с семьей в Турции!
    Так среди кого он так популярен?
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