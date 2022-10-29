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    Боевые действия на Украине

    «Время уговоров закончено». В Севастополе после самой массированной атаки дронов закрывают трансляции с камер

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    Атака с применением беспилотников в акватории Севастополя стала самой массированной с начала спецоперации, заявил губернатор города Михаил Развожаев 29 октября. По его словам, публикации в Сети видео работы ПВО не останутся безнаказанными.

    «Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее», — цитирует Развозжаева ТАСС.

    По итогам суженного заседания оперштаба в городе решено закрыть доступ к трансляциям с камер наблюдения в Севастополе.

    «Все камеры в пакетах с ТВ-приложениями будут закрыты, доступ останется только у спецслужб, системы «Безопасный город», — заявил Развожаев, добавив, что это необходимая для безопасности города мера в период «среднего уровня реагирования».

    Он предупредил, что людьми, публикующими видео, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. «Время уговоров закончено. С ними будет проводиться специальная работа», — предостерегает губернатор.

    Об атаке беспилотников, которую отбивали корабли Черноморского флота, власти города рассказали утром 29 октября. По словам Развожаева, пострадавших нет.

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