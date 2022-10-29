«Время уговоров закончено». В Севастополе после самой массированной атаки дронов закрывают трансляции с камер

Атака с применением беспилотников в акватории Севастополя стала самой массированной с начала спецоперации, заявил губернатор города Михаил Развожаев 29 октября. По его словам, публикации в Сети видео работы ПВО не останутся безнаказанными.

«Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее», — цитирует Развозжаева ТАСС.