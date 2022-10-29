«Время уговоров закончено». В Севастополе после самой массированной атаки дронов закрывают трансляции с камер

Атака с применением беспилотников в акватории Севастополя стала самой массированной с начала спецоперации, заявил губернатор города Михаил Развожаев 29 октября. По его словам, публикации в Сети видео работы ПВО не останутся безнаказанными.
«Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее», — цитирует Развозжаева ТАСС.
По итогам суженного заседания оперштаба в городе решено закрыть доступ к трансляциям с камер наблюдения в Севастополе.
«Все камеры в пакетах с ТВ-приложениями будут закрыты, доступ останется только у спецслужб, системы «Безопасный город», — заявил Развожаев, добавив, что это необходимая для безопасности города мера в период «среднего уровня реагирования».
Он предупредил, что людьми, публикующими видео, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. «Время уговоров закончено. С ними будет проводиться специальная работа», — предостерегает губернатор.
Об атаке беспилотников, которую отбивали корабли Черноморского флота, власти города рассказали утром 29 октября. По словам Развожаева, пострадавших нет.