«Где Нэнси?» СМИ рассказали подробности нападения на дом Пелоси

Целью злоумышленника, который напал на резиденцию Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, была сама спикер Палаты представителей. Об этом 28 октября пишет NBC News со ссылкой на источники.



Собеседники издания утверждают, что нападавший был вооружен молотком. В доме он встретил лишь Пола Пелоси и громко требовал от него ответа: «Где Нэнси, где Нэнси?»



Сейчас подозреваемый задержан. Пол Пелоси, пострадавший в результате инцидента, в больнице. Известно, что его супруга Нэнси в момент нападения не находилась в городе.

