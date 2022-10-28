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    «Где Нэнси?» СМИ рассказали подробности нападения на дом Пелоси

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    4 комментария

    Целью злоумышленника, который напал на резиденцию Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, была сама спикер Палаты представителей. Об этом 28 октября пишет NBC News со ссылкой на источники.

    Собеседники издания утверждают, что нападавший был вооружен молотком. В доме он встретил лишь Пола Пелоси и громко требовал от него ответа: «Где Нэнси, где Нэнси?»

    Сейчас подозреваемый задержан. Пол Пелоси, пострадавший в результате инцидента, в больнице. Известно, что его супруга Нэнси в момент нападения не находилась в городе.

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    Комментарии 4

    27424757128 Окт 2022 в 20:46
    так где же всё таки Нэнси?
    +0−0
    AlBerkut28 Окт 2022 в 20:43
    Дай угадаю - виноват Путин, это значит надо больше санкций 😎😂😂
    Да, вообще организация покушения звездец - даже ледоруба и того не нашли, чтобы исполнителю выдать 😂😂😂😂
    +0−0
    Pilat28 Окт 2022 в 20:05
    А молодцы демократы, вон как креативят к выборам.
    Я почему то вспомнил Сашу Невзорова, как на него покушались, но.....Бог его спас!
    Как оказалось потом, не спас и не Бог....но это уже другая история.
    +1−0
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