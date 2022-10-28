Петербургскому сантехнику дали семь суток ареста за стрельбу по экскаватору

Семь суток экскаваторы больше не будут тревожить петербуржца Владислава Яшалова, который решил пострелять по одному из них. Решение о его административном аресте на такой срок принял Петроградский райсуд, сообщает 28 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Установлено, что накануне днем мужчина из квартиры в доме по улице Ленина стрелял из пистолета металлическими шариками во двор. Повреждение получил экскаватор-погрузчик.

