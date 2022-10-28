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    Петербургскому сантехнику дали семь суток ареста за стрельбу по экскаватору

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    4 комментария

    Семь суток экскаваторы больше не будут тревожить петербуржца Владислава Яшалова, который решил пострелять по одному из них. Решение о его административном аресте на такой срок принял Петроградский райсуд, сообщает 28 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что накануне днем мужчина из квартиры в доме по улице Ленина стрелял из пистолета металлическими шариками во двор. Повреждение получил экскаватор-погрузчик.

    Яшалова признали виновным в мелком хулиганстве. Свою вину он признал и пообещал исправиться.

    «Фонтанка» писала, что фигурант, судя по его анкетам на разных порталах, предлагал услуги сантехника, маляра-штукатура и преподавателя музыки.

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    Комментарии 4

    AndrewBarsik28 Окт 2022 в 21:42
    Давно известно, что тех, кто живёт на улице Ленина, зарубает время от времени.
    +0−0
    Гоша Белградский28 Окт 2022 в 20:32
    Музыкант-штукатур. Новое в реестре профессий....
    +0−0
    Nerevar28 Окт 2022 в 19:57
    Мужик всё правильно сделал. Лично меня бесят эти копуши, только вот мне хочется их бить при виде.
    +1−1
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