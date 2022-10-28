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    Музыкального сантехника задержали в Петербурге после стрельбы по экскаватору средь бела дня

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    Экскаватор, работавший у сталинки в Петроградском районе Петербурга, подвергся обстрелу.

    В единую службу спасения о хлопках у дома 20 по улице Ленина сообщили накануне около двух часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября. Очевидец также сообщил, что прицельная стрельба велась с пятого этажа.

    Сотрудники полиции задержали предполагаемого стрелка — 28-летнего петербуржца, который официально нигде не работает. Но в Сети нашлось много анкет, оставленных им на разных порталах, где парень предлагал услуги сантехника, маляра-штукатура и преподавателя музыки.

    У стрелка изъяли пневматический пистолет, а самого его увезли в отдел, где составили на него протокол о мелком хулиганстве.

    А через пару часов в полицию принес заявление менеджер одной из фирм, который сообщил о том, что ущерб, нанесенный стрельбой технике, оценивается в 6 тысяч рублей. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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