Музыкального сантехника задержали в Петербурге после стрельбы по экскаватору средь бела дня

Экскаватор, работавший у сталинки в Петроградском районе Петербурга, подвергся обстрелу.



В единую службу спасения о хлопках у дома 20 по улице Ленина сообщили накануне около двух часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября. Очевидец также сообщил, что прицельная стрельба велась с пятого этажа.



Сотрудники полиции задержали предполагаемого стрелка — 28-летнего петербуржца, который официально нигде не работает. Но в Сети нашлось много анкет, оставленных им на разных порталах, где парень предлагал услуги сантехника, маляра-штукатура и преподавателя музыки.

