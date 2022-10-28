Туапсинку, свесившую с балкона двухмесячного сына, поместили в психбольницу

Жительницу села Агой Туапсинского района, которая накануне была задержана по подозрению в покушении на убийство собственного ребенка, помещена в психбольницу. Об этом 28 октября сообщает региональное управление СК.



В ведомстве отметили, что ранее у женщины уже подозревали шизофрению. В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя о помещении обвиняемой в стационар. Там ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

