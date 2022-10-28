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    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Туапсинку, свесившую с балкона двухмесячного сына, поместили в психбольницу

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    Жительницу села Агой Туапсинского района, которая накануне была задержана по подозрению в покушении на убийство собственного ребенка, помещена в психбольницу. Об этом 28 октября сообщает региональное управление СК.

    В ведомстве отметили, что ранее у женщины уже подозревали шизофрению. В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя о помещении обвиняемой в стационар. Там ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

    Жительница Агоя — мать троих детей. В настоящее время все они находятся у бабушки. По результатам проверки обвиняемую могут либо ограничить, либо лишить родительских прав.

    Накануне соседям обезумевшей женщины пришлось проводить спецоперацию по спасению двухмесячного малыша, которого она свесила за балконное ограждение.

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    Комментарии 1

    Yuri_SPb28 Окт 2022 в 19:18
    Сразу было ясно, что больна. Сможет ли вернуться к относительно нормальной жизни вот вопрос. Всегда есть риск рецидива, трое детей могут создать стрессовую ситуацию на ровном месте, а если еще и лекарства не будут регулярно приниматься, может случится подобный инцидент.
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