Туапсинку, свесившую с балкона двухмесячного сына, поместили в психбольницу

Жительницу села Агой Туапсинского района, которая накануне была задержана по подозрению в покушении на убийство собственного ребенка, помещена в психбольницу. Об этом 28 октября сообщает региональное управление СК.
В ведомстве отметили, что ранее у женщины уже подозревали шизофрению. В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя о помещении обвиняемой в стационар. Там ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Жительница Агоя — мать троих детей. В настоящее время все они находятся у бабушки. По результатам проверки обвиняемую могут либо ограничить, либо лишить родительских прав.
Накануне соседям обезумевшей женщины пришлось проводить спецоперацию по спасению двухмесячного малыша, которого она свесила за балконное ограждение.