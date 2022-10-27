В Туапсе мать вывесила новорожденного ребенка за балкон. Соседи провели спасательную операцию

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство после странной выходки женщины в Туапсе 27 октября. Там мать взяла своего двухмесячного ребенка и свесила его с балкона, держа за ручку и ножку. Младенец криком привлек внимание прохожих, те вызвали полицию.



На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как старшая дочь пытается вразумить мать, но ее слова ни к чему не приводят. Ребенка смогла забрать соседка. Пока ее муж пытался разговаривать с неадекватной матерью через балкон, она зашла в квартиру и отняла малыша.