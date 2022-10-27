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    В Туапсе мать вывесила новорожденного ребенка за балкон. Соседи провели спасательную операцию

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    2 комментария

    Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство после странной выходки женщины в Туапсе 27 октября. Там мать взяла своего двухмесячного ребенка и свесила его с балкона, держа за ручку и ножку. Младенец криком привлек внимание прохожих, те вызвали полицию.

    На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как старшая дочь пытается вразумить мать, но ее слова ни к чему не приводят. Ребенка смогла забрать соседка. Пока ее муж пытался разговаривать с неадекватной матерью через балкон, она зашла в квартиру и отняла малыша.

    «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в региональном СК.

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    Комментарии 2

    Alex00027 Окт 2022 в 22:54
    Скрепненько.
    +0−0
    hal900027 Окт 2022 в 22:44
    че за дичь??..есть же процедура развода..нафига такая жизнь??
    +0−0
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