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    В Петербурге арестовали фотографа, облившего краской плакат с Героем России

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    1 комментарий

    Московский райсуд Петербурга на сутки арестовал фотографа, которого признали виновным в дискредитации армии и мелком хулиганстве. Он облил краской плакат с изображением Героя России.

    Вину мужчина признал и раскаялся, сообщает 28 октября объединенная пресс-служба городских судов. Он заявил, что «хотел выразить протест милитаризму путем подкидывания ведра».

    Под удар попал рекламный щит у дома 183 по Московскому проспекту. Ущерб компании, которой он принадлежит, составил 18 600 рублей. Помимо ареста фотограф получил еще и штраф в 30 тысяч.

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    Комментарии 1

    26586993728 Окт 2022 в 16:09
    "Я другой такой страны не знаю,
    где так вольно дышит человек" (с)
    +3−0
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