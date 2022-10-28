В Петербурге арестовали фотографа, облившего краской плакат с Героем России

Московский райсуд Петербурга на сутки арестовал фотографа, которого признали виновным в дискредитации армии и мелком хулиганстве. Он облил краской плакат с изображением Героя России.



Вину мужчина признал и раскаялся, сообщает 28 октября объединенная пресс-служба городских судов. Он заявил, что «хотел выразить протест милитаризму путем подкидывания ведра».



Под удар попал рекламный щит у дома 183 по Московскому проспекту. Ущерб компании, которой он принадлежит, составил 18 600 рублей. Помимо ареста фотограф получил еще и штраф в 30 тысяч.

