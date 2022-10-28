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    Рекламного фотографа задержали за облитый краской плакат с Героем России на юге Петербурга

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    Оперативники Центра «Э» пришли за петербургским фотографом. Его подозревают в неуважительном обращении с плакатом, посвященном Герою России.

    Облитый красной краской баннер нашли еще 18 числа — между станциями метро «Парк Победы» и «Московская». Накануне предполагаемого виновника задержали, стало известно «Фонтанке» 28 октября.

    В отношении мужчины составили протоколы о дискредитации армии и мелком хулиганстве, он отправился в помещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Судя по страницам в соцсети, 39-летний задержанный — рекламный фотограф, который работает в Петербурге и Москве.

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