Рекламного фотографа задержали за облитый краской плакат с Героем России на юге Петербурга

Оперативники Центра «Э» пришли за петербургским фотографом. Его подозревают в неуважительном обращении с плакатом, посвященном Герою России.
Облитый красной краской баннер нашли еще 18 числа — между станциями метро «Парк Победы» и «Московская». Накануне предполагаемого виновника задержали, стало известно «Фонтанке» 28 октября.
В отношении мужчины составили протоколы о дискредитации армии и мелком хулиганстве, он отправился в помещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Судя по страницам в соцсети, 39-летний задержанный — рекламный фотограф, который работает в Петербурге и Москве.