Загадка «перевёртыша» с Моховой. Внутри были ключи и двое, которые ни при чём

«Фонтанка» выяснила, куда делся «перевёртыш» с Моховой улицы — его увезли на спецстоянку. А вот водитель пропал совсем. Нет у машины и госномеров. Зато есть двое других «героев».
Авария, напомним, произошла 28 октября около 00:50 на Моховой улице в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», «Чери Амулет» без госномеров мчал по односторонней улице против движения. У дома 4 он задел припаркованные SsangYong и «УАЗ Патриот» и опрокинулся на бок. Признаков угона не обнаружено, ключи были в замке. «Фонтанка» показывала место происшествия — уже без «перевёртыша», но с повреждённым «Патриотом».
Водитель неизвестен, он скрылся с места ДТП. Зато полиция застала двух мужчин: очевидцы схватили их и удерживали до прибытия ГИБДД. Приятели (гости из Тувы) рассказали, что они тормознули «Чери» как такси и водитель согласился подвезти их. Мужчины отправились в отдел полиции.
Точные обстоятельства инцидента выясняются.