    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.36eur61.57
    СРОЧНО

    Основные мероприятия мобилизации в СПб завершены

    Загадка «перевёртыша» с Моховой. Внутри были ключи и двое, которые ни при чём

    4801
    1 комментарий

    «Фонтанка» выяснила, куда делся «перевёртыш» с Моховой улицы — его увезли на спецстоянку. А вот водитель пропал совсем. Нет у машины и госномеров. Зато есть двое других «героев».

    ПоделитьсяПоделиться

    Авария, напомним, произошла 28 октября около 00:50 на Моховой улице в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», «Чери Амулет» без госномеров мчал по односторонней улице против движения. У дома 4 он задел припаркованные SsangYong и «УАЗ Патриот» и опрокинулся на бок. Признаков угона не обнаружено, ключи были в замке. «Фонтанка» показывала место происшествия — уже без «перевёртыша», но с повреждённым «Патриотом».

    Водитель неизвестен, он скрылся с места ДТП. Зато полиция застала двух мужчин: очевидцы схватили их и удерживали до прибытия ГИБДД. Приятели (гости из Тувы) рассказали, что они тормознули «Чери» как такси и водитель согласился подвезти их. Мужчины отправились в отдел полиции.

    Точные обстоятельства инцидента выясняются.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
    Кадр из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    своих не бросаем28 Окт 2022 в 14:44
    если в оркестр зашлют рублей 100, то эта история прокатит ...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close