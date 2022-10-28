«Патриотов» бьют. От «перевёртыша» на Моховой остался только его кусок

На Моховой улице в центре Петербурга минувшей ночью, 28 октября, было шумно. Там перевернулся на бок автомобиль с наклейкой, которая обозначает начинающего водителя, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «По пути неплохо так зацепили пару машин», — пишет очевидец.
Фотограф «Фонтанки» утром осмотрел место происшествия. ДТП произошло не около сауны, а немного дальше, у дома 4 по Моховой. «Перевёртыш» уже увезли, но следы остались. У края проезжей части лежит оторванный бампер, рядом стоит повреждённый «УАЗ Патриот».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.