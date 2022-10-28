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    Бесплатно не полагается. Петербургский пенсионер просит о помощи

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    У Бориса Михайловича начались проблемы со слухом. Но льготное слухопротезирование ему не положено, степень потери слуха считается недостаточной. Однако это негативно сказывается на жизни пенсионера: трудно ориентироваться на улице, в транспорте, общаться с людьми. Купить слуховые аппараты на пенсию мужчина не в состоянии.

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    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своему подопечному.

    Борис Михайлович Еремеев, 85 лет.

    Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

    Стоимость 108 900 руб.

    Родился Борис Михайлович в Мордовии. Во время войны вместе с родными оказался в Нижнем Новгороде. Конечно, будучи ребёнком, он воспринимал происходящее не слишком драматично.

    «Нас сильно бомбили, все мальчишки развлекались тем, что хватали голыми руками разлетевшиеся осколки фугасов. Ладони постоянно в ожогах. А ели большую часть времени оладьи из картофельной шелухи, больше практически ничего съедобного не было», - вспоминает пенсионер.

    После окончания школы Борис Михайлович пошёл работать на судостроительный завод «Красное Сормово», потом – служить в армию под Ленинградом. Одновременно учился в культпросветучилище, затем окончил Ленинградский институт культуры. Всю свою дальнейшую жизнь посвятил армии и культуре. Руководил офицерскими клубами в разных городах страны и даже зарубежья.

    Сейчас Борис Михайлович живёт на пенсию – это чуть более 20 тысяч рублей. Вместе с супругой они тратят очень много денег на лекарства. Пенсионер не жалуется, но никаких свободных средств, чтобы закрыть непредвиденные расходы, у этой семьи нет. Помочь некому. Сын погиб в Афганистане, дочь сама справляется с большим трудом.

    Мужчина нуждается в качественных слуховых цифровых аппаратах. К сожалению, льготное слухопротезирование ему не положено, степень потери слуха считается недостаточной. Но она очень негативно влияет на различимость звуков, всё сливается в шум. Не получается адекватно ориентироваться в магазине, общественном транспорте, на улице, а полноценное общение с родственниками и друзьями становится непосильной задачей.

    За помощью Борис Михайлович обратился в благотворительный фонд «Долго и счастливо», который уже много лет оказывает поддержку пожилым петербуржцам. Фонд открыл сбор средств.

    «Борис Михайлович очень надеется на нашу поддержку», - сказали в фонде.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    Команда БФ «Долго и счастливо» вновь благодарит неравнодушных петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», за оказанную поддержку:

    «Благодаря вашей помощи мы смогли передать Юрию Владимировичу Горчагову портативный кислородный концентратор. Наш подопечный не может обходиться без кислорода. Дома у него есть стационарный кислородный концентратор, но громоздкий аппарат предполагает, что рядом с ним нужно постоянно находиться. Жизнь в четырёх стенах, невозможность выйти из дому очень угнетала пенсионера. Вместе мы смогли исполнить его мечту. Юрий Владимирович сразу начал пользоваться аппаратом, настроение его заметно улучшилось, и теперь ничто не помешает мужчине насладиться долгой прогулкой, о которой он так давно мечтал. Спасибо за помощь, друзья!»

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