Бесплатно не полагается. Петербургский пенсионер просит о помощи

У Бориса Михайловича начались проблемы со слухом. Но льготное слухопротезирование ему не положено, степень потери слуха считается недостаточной. Однако это негативно сказывается на жизни пенсионера: трудно ориентироваться на улице, в транспорте, общаться с людьми. Купить слуховые аппараты на пенсию мужчина не в состоянии.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своему подопечному.

Борис Михайлович Еремеев, 85 лет.



Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.



Стоимость 108 900 руб.

Родился Борис Михайлович в Мордовии. Во время войны вместе с родными оказался в Нижнем Новгороде. Конечно, будучи ребёнком, он воспринимал происходящее не слишком драматично.

«Нас сильно бомбили, все мальчишки развлекались тем, что хватали голыми руками разлетевшиеся осколки фугасов. Ладони постоянно в ожогах. А ели большую часть времени оладьи из картофельной шелухи, больше практически ничего съедобного не было», - вспоминает пенсионер.



После окончания школы Борис Михайлович пошёл работать на судостроительный завод «Красное Сормово», потом – служить в армию под Ленинградом. Одновременно учился в культпросветучилище, затем окончил Ленинградский институт культуры. Всю свою дальнейшую жизнь посвятил армии и культуре. Руководил офицерскими клубами в разных городах страны и даже зарубежья.

Сейчас Борис Михайлович живёт на пенсию – это чуть более 20 тысяч рублей. Вместе с супругой они тратят очень много денег на лекарства. Пенсионер не жалуется, но никаких свободных средств, чтобы закрыть непредвиденные расходы, у этой семьи нет. Помочь некому. Сын погиб в Афганистане, дочь сама справляется с большим трудом.



Мужчина нуждается в качественных слуховых цифровых аппаратах. К сожалению, льготное слухопротезирование ему не положено, степень потери слуха считается недостаточной. Но она очень негативно влияет на различимость звуков, всё сливается в шум. Не получается адекватно ориентироваться в магазине, общественном транспорте, на улице, а полноценное общение с родственниками и друзьями становится непосильной задачей.



За помощью Борис Михайлович обратился в благотворительный фонд «Долго и счастливо», который уже много лет оказывает поддержку пожилым петербуржцам. Фонд открыл сбор средств.



«Борис Михайлович очень надеется на нашу поддержку», - сказали в фонде.

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