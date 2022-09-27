От больницы до больницы. Петербургский пенсионер нуждается в помощи

Юрий Владимирович почти 40 лет отработал под землёй монтажником кабелей связи. Эта работа не прошла бесследно – развилась обструктивная болезнь лёгких. Сейчас пенсионер не может обходиться без кислорода. Дома он пользуется стационарным кислородным конденсатором, но на улицу с ним не выйти. Купить портативный аппарат на пенсию возможности нет.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на медоборудование для своего подопечного.



Юрий Владимирович Горчагов, 75 лет.



Требуется портативный кислородный концентратор для лечения хронической обструктивной болезни лёгких.

Стоимость 350 000 руб.

Юрий Владимирович родился в Ленинграде после войны. Окончив школу, устроился в телефонный узел монтажником кабелей связи – и так и проработал всю жизнь в «колодце».

«Обращали внимание на люки, на которых написано «телефонный узел»? Вот под крышкой такого люка, на глубине два с половиной метра, я и отработал тридцать восемь лет. Восстанавливать связь требовалось постоянно, то мышь провода перегрызет, то дождем зальет, - рассказывает Юрий Владимирович. - Колодец тесный, сырой, работал бывало сутками, не вылезая. А обстановка нездоровая: свинец, виниловые оболочки, всем этим и дышал. Там и болезнь себе заработал».



Сразу после выхода на пенсию из-за развившей хронической обструктивной болезни лёгких Юрий Владимирович получил нерабочую группу инвалидности. В последнее время он живет от госпитализации до госпитализации.

«Я почти поселился в больнице, - грустно улыбается мужчина. - Это замкнутый круг: врач советует больше ходить, но я не могу – не хватает дыхания. Когда перестаю двигаться – начинаю полнеть, сбоит сердце, опять больница. Сердце подлечил, вышел, через месяц опять в больницу – лечить лёгкие…».



Юрий Владимирович уже не может обходиться без кислорода. Дома есть стационарный кислородный концентратор, но громоздкий тяжелый аппарат предполагает, что пользоваться им можно только в пределах квартиры. Его очень угнетает невозможность выйти из дома, спасением для него может стать портативный кислородный концентратор. Лёгкий аппарат помещается в рюкзак, или в сумку через плечо, с ним можно ходить и ездить куда угодно.



Но такой аппарат не выдаётся за госсчёт, а купить его, получая средних размеров пенсию, Юрий Владимирович не может. Поэтому он обратился за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым горожанам. Фонд открыл сбор средств. Петербуржец очень надеется на помощь неравнодушных людей, ведь портативный аппарат позволит ему вести более-менее активный образ жизни и не сидеть в четырёх стенах.



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