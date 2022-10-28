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    Путин включил в состав Общественной палаты РФ летчика Ярошенко, просидевшего 12 лет в американской тюрьме

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    12 комментариев

    Президент Владимир Путин в состав Общественной палаты РФ включил летчика Константина Ярошенко. В пятницу, 28 октября, соответственный указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

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    Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

    Российский летчик Константин Ярошенко был заключён в американскую тюрьму в 2011 году на 20 лет. Его обвиняли в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В конце апреля 2022 года его обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

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    Комментарии 12

    VVM196228 Окт 2022 в 13:47
    вот они реалии современной России
    Проститутки , наркоторговцы , отравители и торговцы оружием становятся лицом нации.
    Браво господин президент!!!!!!
    Пора и вам достать свой малиновый пиджачок из гардероба питерского периода своей бурной деятельности.
    +0−0
    Slava_Rossii228 Окт 2022 в 13:43
    Теперь понятно, какими личностными характеристиками надо обладать, чтоб претендовать на место в общественной палате.
    +0−0
    Cергей Ветер28 Окт 2022 в 13:31
    Теперь этот наркодилер будет учить нас жить. Очаровательно
    +0−0
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