Президент Владимир Путин в состав Общественной палаты РФ включил летчика Константина Ярошенко. В пятницу, 28 октября, соответственный указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин включил в состав Общественной палаты РФ летчика Ярошенко, просидевшего 12 лет в американской тюрьме
Российский летчик Константин Ярошенко был заключён в американскую тюрьму в 2011 году на 20 лет. Его обвиняли в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В конце апреля 2022 года его обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
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