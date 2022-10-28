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    COVID-19

    В России за сутки почти восемь десятков коронавирусных смертей. Из них 16 — в Петербурге

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    7 комментариев

    Примерно каждый пятый умерший от коронавируса в суточной статистике федерального оперштаба, опубликованной 28 октября, — житель Петербурга.

    Как сообщили в оперштабе, в России за минувшие сутки выявлено 7 606 новых случаев COVID-19, в том числе 473 в Петербурге. Госпитализировано 1 268 человек (на 3,6 % меньше по сравнению с 27 октября), в том числе 115 в городе на Неве. Подтверждено 78 летальных исходов. 16 из них — в Петербурге.

    Как писала «Фонтанка», Петербург обогнал Москву по темпам назальной вакцинации. В Москве она только начинается, а в Петербурге идет с конца сентября.

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    Комментарии 7

    ash36428 Окт 2022 в 13:14
    А сколько от водки? А от простуд?
    +1−0
    triton197728 Окт 2022 в 12:02
    "Корону" при всем желании не отменить ни "начальственным пером", ни "статистическим топором". Вакцинирование еще очень долго будет более чем актуальна.
    +0−2
    Инопланетянинский28 Окт 2022 в 11:55
    Повидло, СВО, мобилизация, Путин, Беглов, Лавров, грабежи, взрывы, насилие, аварии, приказы, указы...блаааа, ну у нас разве нет новостей нормальных от которых на лице не возможно будет удержать улыбку и восхититься чем либо? Пишите анекдоты, хватит уже народу эту ересь внедрять.
    Вас бы всех по увольнять и поставить жизнерадостных людей, которые будут чуть освещать наши хмурые дни.
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