В России за сутки почти восемь десятков коронавирусных смертей. Из них 16 — в Петербурге

Примерно каждый пятый умерший от коронавируса в суточной статистике федерального оперштаба, опубликованной 28 октября, — житель Петербурга.
Как сообщили в оперштабе, в России за минувшие сутки выявлено 7 606 новых случаев COVID-19, в том числе 473 в Петербурге. Госпитализировано 1 268 человек (на 3,6 % меньше по сравнению с 27 октября), в том числе 115 в городе на Неве. Подтверждено 78 летальных исходов. 16 из них — в Петербурге.
Как писала «Фонтанка», Петербург обогнал Москву по темпам назальной вакцинации. В Москве она только начинается, а в Петербурге идет с конца сентября.