    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57

    В центре Петербурга задержали иностранца после заявления об изнасиловании школьницы

    2822
    обсудить

    Школьница рассказала матери о поруганной чести лишь спустя пару недель. Полицейские нашли обидчика меньше чем за сутки.

    В полицию 37-летняя жительница Центрального района обратилась около половины седьмого вечера 26 октября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября. По предварительной информации, она узнала, что её знакомый, о котором она знает лишь имя, 8 октября изнасиловал её 14-летнюю дочь в квартире на 8-й Советской улице.

    В тот же день сотрудники полиции задержали на Тележной улице подозреваемого — 26-летнего нелегального мигранта из Таджикистана.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Помимо этого, на задержанного составили протокол о «нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close