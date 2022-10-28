В центре Петербурга задержали иностранца после заявления об изнасиловании школьницы

Школьница рассказала матери о поруганной чести лишь спустя пару недель. Полицейские нашли обидчика меньше чем за сутки.
В полицию 37-летняя жительница Центрального района обратилась около половины седьмого вечера 26 октября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября. По предварительной информации, она узнала, что её знакомый, о котором она знает лишь имя, 8 октября изнасиловал её 14-летнюю дочь в квартире на 8-й Советской улице.
В тот же день сотрудники полиции задержали на Тележной улице подозреваемого — 26-летнего нелегального мигранта из Таджикистана.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Помимо этого, на задержанного составили протокол о «нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ».