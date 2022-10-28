США снимут с вооружения свой мощный ядерный боезаряд

США решили снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд и отказаться от планов создания ядерной крылатой ракеты. Об этом пишет 28 октября ТАСС со ссылкой на новую редакцию Стратегии национальной обороны США.





«Гравитационная бомба B83–1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание», — сказано в документе.

Мощность бомбы B31–1 — до 1,2 мегатонны. О планах ее утилизации в США объявили как минимум 6 лет назад. Речь идет о «последнем оружии мегатонного класса в американском ядерном арсенале», заявлял экс-министр энергетики США Эрнест Монис.