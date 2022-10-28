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    США снимут с вооружения свой мощный ядерный боезаряд

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    США решили снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд и отказаться от планов создания ядерной крылатой ракеты. Об этом пишет 28 октября ТАСС со ссылкой на новую редакцию Стратегии национальной обороны США.


    «Гравитационная бомба B83–1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание», — сказано в документе.

    Мощность бомбы B31–1 — до 1,2 мегатонны. О планах ее утилизации в США объявили как минимум 6 лет назад. Речь идет о «последнем оружии мегатонного класса в американском ядерном арсенале», заявлял экс-министр энергетики США Эрнест Монис.

    Для сравнения: мощность атомных бомб, сброшенных США в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки, составляла порядка 15 и 25 килотонн соответственно.

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