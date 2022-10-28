Миллион жителей Киева остались без электричества. В области дела еще хуже

Порядка миллиона киевлян остались без электроэнергии. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергея Коваленко.



Он подсчитал, что без света на данный момент находятся 159 тысяч квартир, за день же их было более 320.

«Это где-то миллион киевлян <...> это тысячи предприятий», — цитирует агентство сообщение Коваленко.

Глава YASNO добавил, что в области дела еще хуже. Там без электричества за сутки оказались более 500 тысяч адресов.