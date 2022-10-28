    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    2 м/с, южн

    763мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.36eur61.57

    Боевые действия на Украине

    Миллион жителей Киева остались без электричества. В области дела еще хуже

    900
    обсудить

    Порядка миллиона киевлян остались без электроэнергии. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергея Коваленко.

    Он подсчитал, что без света на данный момент находятся 159 тысяч квартир, за день же их было более 320.

    «Это где-то миллион киевлян <...> это тысячи предприятий», — цитирует агентство сообщение Коваленко.

    Глава YASNO добавил, что в области дела еще хуже. Там без электричества за сутки оказались более 500 тысяч адресов.

    Днем в офисе Зеленского сообщили о повреждении крупного объекта энергетической инфраструктуры. Это усугубило проблему поставки электроэнергии сразу в нескольких центральных регионах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close