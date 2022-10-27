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    Боевые действия на Украине

    Крупный объект энергетической инфраструктуры поврежден на Украине. Свет будут отключать чаще

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    В центральной Украине в результате ночного удара был поврежден крупный объект энергетической инфраструктуры. Об этом 27 октября заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, пишет ТАСС.

    По его словам, в этой связи возник большой дефицит электроэнергии в центральном регионе. Речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

    «В Киеве и этих областях возникают экстренные отключения электричества, которые могут быть продолжительнее четырех часов. Мы не можем сейчас спрогнозировать, где они еще будут, это может коснуться всех областей страны», — подчеркнул Тимошенко.

    Кроме того, он сообщил, что энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения потребления электричества, дабы не допустить полного обесточивания центральной Украины.

    В Киеве и области на данный момент, по сообщению властей, дефицит электричества достигает 30 %.

    В Минобороны РФ официально не подтверждали нанесение новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины в ночь со среды на четверг.

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