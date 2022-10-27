Крупный объект энергетической инфраструктуры поврежден на Украине. Свет будут отключать чаще

В центральной Украине в результате ночного удара был поврежден крупный объект энергетической инфраструктуры. Об этом 27 октября заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, пишет ТАСС.



По его словам, в этой связи возник большой дефицит электроэнергии в центральном регионе. Речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.



«В Киеве и этих областях возникают экстренные отключения электричества, которые могут быть продолжительнее четырех часов. Мы не можем сейчас спрогнозировать, где они еще будут, это может коснуться всех областей страны», — подчеркнул Тимошенко.

