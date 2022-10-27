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    Путин выступает на Валдае

    Путин оценил спад ВВП России в 2022 году

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    3 комментария

    Спад ВВП России в этом году составит около 2,8–2,9%. Об этом заявил 27 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    При этом, по его словам, рост показывают строительство, агропромышленный комплекс и ряд других сфер.

    Инфляцию по итогам года он оценил в 12%. А в первом квартале 2023 года она составит около 5%.

    Безработица, отметил президент, составляет 3,8%, что меньше, чем было в допандемийный период (4,7%). Дефицит бюджета в следующем году прогнозируется на уровне 2%, в 2024-м — 1,4%, а в 2025-м — 0,7%.

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii227 Окт 2022 в 21:20
    Байки из склепа.
    +4−0
    Заливщик голосовых планок27 Окт 2022 в 21:17
    Эх-хехех.. Опять ВВП удваивать...
    +0−0
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