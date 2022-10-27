Путин оценил спад ВВП России в 2022 году

Спад ВВП России в этом году составит около 2,8–2,9%. Об этом заявил 27 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



При этом, по его словам, рост показывают строительство, агропромышленный комплекс и ряд других сфер.



Инфляцию по итогам года он оценил в 12%. А в первом квартале 2023 года она составит около 5%.



Безработица, отметил президент, составляет 3,8%, что меньше, чем было в допандемийный период (4,7%). Дефицит бюджета в следующем году прогнозируется на уровне 2%, в 2024-м — 1,4%, а в 2025-м — 0,7%.

