В Петербурге отправили под стражу дзюдоиста по делу о грабеже

Куйбышевский районный суд заключил на два месяца под стражу дзюдоиста Александра Бурмистрова, обвиняемого в грабеже. Свою вину спортсмен признал, сообщает 27 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По мнению следствия, Бурмистров с компанией вечером 8 сентября избил на Владимирском проспекте 39-летнего сотрудника строительной компании. Вместе с ним нападавшие прошли до станции метро «Московская», где у банкомата отняли у жертвы 150 тысяч рублей. Этого оказалось мало. Грабители забрали у петербуржца телефон и перевели себе через приложение еще 95 тысяч рублей. После с места происшествия скрылись.
Одного из фигурантов, 23-летнего мастера спорта по дзюдо, задержали спустя полтора месяца на проспекте Декабристов.