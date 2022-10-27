Данила Козловский экранизирует роман Евгения Водолазкина «Авиатор»

Режиссером экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор» станет Данила Козловский. Об этом сам писатель рассказал СМИ на пресс-конференции 27 октября. По его словам, тот присоединился к работе над сценарием «в самое недавнее время». Писатель при этом не исключил, что Козловский сыграет и главную роль.



По информации ТАСС, над сценарием работают Юрий Арабов и его ученик Олег Сироткин. Причем за время работы первоначальные наброски сильно изменились — авторы решили приблизить происходящее к сегодняшнему дню.

