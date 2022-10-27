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    Данила Козловский экранизирует роман Евгения Водолазкина «Авиатор»

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    Режиссером экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор» станет Данила Козловский. Об этом сам писатель рассказал СМИ на пресс-конференции 27 октября. По его словам, тот присоединился к работе над сценарием «в самое недавнее время». Писатель при этом не исключил, что Козловский сыграет и главную роль.

    По информации ТАСС, над сценарием работают Юрий Арабов и его ученик Олег Сироткин. Причем за время работы первоначальные наброски сильно изменились — авторы решили приблизить происходящее к сегодняшнему дню.

    О том, что по «Авиатору» планируется снять кино, известно с 2021 года — изначально над лентой работали другие сценаристы. Фильм ждали к выходу во второй половине 2022 года.

    Роман «Авиатор» вышел в 2016 году.

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