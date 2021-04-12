В Петербурге адаптируют для кино «Авиатора» Евгения Водолазкина. Среди референсов — «Сталкер»

Адаптировать роман Евгения Водолазкина «Авиатор» для одноимённой экранизации будут сценаристы братья Владимир и Олег Пресняковы — авторы пьес «Терроризм», «Воскресение. Супер» и «Изображая жертву». По последней в 2006 году Кирилл Серебренников снял полнометражную ленту.

О том, что именно братья Пресняковы поработают с романом о человеке, который приходит в себя на больничной койке в 1999 году и пытается восстановить события своей жизни, относящиеся к началу ХХ века, сообщила литературный агент Юлия Гумен.



По утверждению Гумен, Евгений Водолазкин собирается лично принять участие в процессе.

Как 12 апреля сообщил сайт kinobusiness.com, работа над фильмом «Авиатор» идет в Петербурге.

«Отдельные элементы того, что мы будем делать, я нахожу, например, в «Сталкере» Андрея Тарковского, — цитирует Водолазкина СМИ. — Он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием».

«Самым волнующим в этом романе для нас является та атмосфера, которая вовлекает героя, Иннокентия Платонова, в особый режим жизни, где на первый план выходят духовные задачи, — рассказали братья Пресняковы. — Делается это изысканно просто: герой, который уже однажды практически умер и вдруг получил возможность прожить ещё одну жизнь, забрасывается не просто в иную историческую эпоху — он попадает в реальность, где всякая возможность что-то почувствовать или подумать связана с осознанностью механизма памяти».

Фильм может выйти в кинотеатрах во второй половине 2022 года.

