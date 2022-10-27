Пропавший в Петербурге 9-летний мальчик найден

Благополучно завершились поиски 9-летнего школьника, накануне исчезнувшего с уроков в Пушкинском районе Петербурга. Рассказ о его ночных приключениях 27 октября слушают полицейские.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мальчика нашли, противоправных действий в отношении него не совершалось. Накануне третьеклассник из школы в Шушарах отправился гулять в Колпино и потерял счёт времени.



С возвращением домой медлил до последнего, опасаясь родительского гнева. Решился уже сегодня, но затянувшаяся почти на сутки прогулка сказалась: добираясь из Колпино в родные Шушары, проспал свою остановку.

