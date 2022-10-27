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    Пропавший в Петербурге 9-летний мальчик найден

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    5 комментариев

    Благополучно завершились поиски 9-летнего школьника, накануне исчезнувшего с уроков в Пушкинском районе Петербурга. Рассказ о его ночных приключениях 27 октября слушают полицейские.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мальчика нашли, противоправных действий в отношении него не совершалось. Накануне третьеклассник из школы в Шушарах отправился гулять в Колпино и потерял счёт времени.

    С возвращением домой медлил до последнего, опасаясь родительского гнева. Решился уже сегодня, но затянувшаяся почти на сутки прогулка сказалась: добираясь из Колпино в родные Шушары, проспал свою остановку.

    У станции метро «Звёздная» внимание на мальчика, подходящего под разлетевшиеся ориентировки, обратила девушка. Она позвонила инспектору отдела по делам несовершеннолетних и поехала со школьником с сторону Шушар. Там ребёнка встретили сотрудники полиции и доставили в отдел — ждать родителей.

    В полиции уточнили, что противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

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    Комментарии 5

    27483572727 Окт 2022 в 19:36
    Хоть какая то хорошая новость
    +1−0
    vic_5e4cd1938d1a827 Окт 2022 в 19:35
    Молодец девушка!
    +2−0
    MGF27 Окт 2022 в 19:25
    Лучшая новость за день. ❤
    +2−0
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