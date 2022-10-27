В Петербурге пропал 9-летний мальчик. Мать просит горожан о помощи

Третьеклассника из Пушкинского района Петербурга не дождались после уроков. Мальчик не ночевал дома и не появился в школе.
Информация о пропаже 9-летнего жителя Шушар появилась в соцсетях 27 октября. Как рассказала «Фонтанке» мать мальчика, накануне утром она проводила его в школу на Первомайской улице без эксцессов. Сын, попрощавшись, побежал на уроки.
Днём от учителя мать узнала, что ребёнка на занятиях нет. Домой он так и не вернулся, на уроках в четверг его не видели. Обзвон друзей ничего не дал. К поискам привлекли полицию и волонтёров.
В полицейском главке «Фонтанке» сообщили, что мальчика ищут. Из школы он ушёл накануне в четвёртом часу.
«Был одет: зелёная куртка (защитного цвета под камуфляж), серая кофта, серая шапка (но может и без неё), чёрные джинсы и резиновые сапоги, — описывают пропавшего. — За магазином «Дикси» у него был «штабик».