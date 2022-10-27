В Петербурге пропал 9-летний мальчик. Мать просит горожан о помощи

Третьеклассника из Пушкинского района Петербурга не дождались после уроков. Мальчик не ночевал дома и не появился в школе.



Информация о пропаже 9-летнего жителя Шушар появилась в соцсетях 27 октября. Как рассказала «Фонтанке» мать мальчика, накануне утром она проводила его в школу на Первомайской улице без эксцессов. Сын, попрощавшись, побежал на уроки.