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    В Петербурге пропал 9-летний мальчик. Мать просит горожан о помощи

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    Третьеклассника из Пушкинского района Петербурга не дождались после уроков. Мальчик не ночевал дома и не появился в школе.

    Информация о пропаже 9-летнего жителя Шушар появилась в соцсетях 27 октября. Как рассказала «Фонтанке» мать мальчика, накануне утром она проводила его в школу на Первомайской улице без эксцессов. Сын, попрощавшись, побежал на уроки.

    Фото: из семейного архива
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    Днём от учителя мать узнала, что ребёнка на занятиях нет. Домой он так и не вернулся, на уроках в четверг его не видели. Обзвон друзей ничего не дал. К поискам привлекли полицию и волонтёров.

    В полицейском главке «Фонтанке» сообщили, что мальчика ищут. Из школы он ушёл накануне в четвёртом часу.

    «Был одет: зелёная куртка (защитного цвета под камуфляж), серая кофта, серая шапка (но может и без неё), чёрные джинсы и резиновые сапоги, — описывают пропавшего. — За магазином «Дикси» у него был «штабик».

    Фото: из семейного архива

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