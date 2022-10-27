«Через него входит дьявол». Папа Римский призвал священников удалить порно со своих смартфонов

Порнография — это порок, которому подвержены в том числе священники и монахини. Папа Римский Франциск призвал их удалить порнографические материалы со своих телефонов, чтобы избежать искушения. Высказывание папы опубликовано на сайте Ватикана.

«Я говорю не только о криминальной порнографии, например, с жестоким обращением к детям: это уже вырождение. Будьте осторожны с «нормальной » порнографией», — сказал Франциск. Эту тему он затронул, отвечая на вопрос обучающихся священников про правильное использование цифровых технологий для распространения христианства.

