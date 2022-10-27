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    «Через него входит дьявол». Папа Римский призвал священников удалить порно со своих смартфонов

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    1 комментарий

    Порнография — это порок, которому подвержены в том числе священники и монахини. Папа Римский Франциск призвал их удалить порнографические материалы со своих телефонов, чтобы избежать искушения. Высказывание папы опубликовано на сайте Ватикана.

    «Я говорю не только о криминальной порнографии, например, с жестоким обращением к детям: это уже вырождение. Будьте осторожны с «нормальной » порнографией», — сказал Франциск. Эту тему он затронул, отвечая на вопрос обучающихся священников про правильное использование цифровых технологий для распространения христианства.

    Папа добавил, что порно ослабляет душу, поскольку через него «входит дьявол»: «Извините, что я спускаюсь к таким деталям, но есть реальность. Реальность, которая затрагивает священников, семинаристов, монахинь, посвященных душ».

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    Комментарии 1

    Семён Воля27 Окт 2022 в 17:37
    Католические священники хранят порно на смартфонах? А что правосланые вытворяют, боюсь даже предположить....
    +3−0
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